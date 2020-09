Menen richt lokale crisiscel onderwijs op: “Zo kunnen we sneller handelen bij besmetting op school” Alexander Haezebrouck

08 september 2020

19u07 1 Menen De stad Menen heeft een crisiscel opgericht om snel te kunnen ingrijpen bij besmettingen op scholen. Zonder zo’n cel duurt het makkelijk 48 uur vooraleer er een beslissing kan genomen worden. “Er lopen veel kinderen uit Noord-Frankrijk school bij ons, daarom zijn we extra alert”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open Vld).

Het onderwijsveld en de onderwijsministers beslisten eerder dat wanneer er een besmetting op een school is, het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) de gouverneur verwittigt, die op zijn beurt contact opneemt met de betrokken burgemeester. Daarna pas roept de burgemeester een crisiscel samen, aangevuld met de CLB’s en vertegenwoordigers van het onderwijs. Pas daarna beslist de minister van Onderwijs binnen de 48 uur of hij akkoord gaat met hun beslissing. In Menen hebben ze nu al een lokale crisiscel samengesteld die meteen zal samenkomen indien er zich een besmetting voordoet op een school. “We willen hiermee tijd winnen, wat in zo’n situatie belangrijk is”, zegt schepen van Onderwijs Griet Vanryckegem (N-VA). “We hebben met alle 21 scholen een afspraak dat de directeurs bij een besmetting van een leerling of personeelslid, meteen contact opnemen met het stadsbestuur. Daarna kunnen we meteen onze crisiscel bijeenroepen.” Menen is hiermee één van de eerste steden uit de regio die op die manier proactief te werk gaat.

Noord-Frankrijk

Op dit moment werd er in Menen nog geen enkele besmetting met het coronavirus vastgesteld. “Vandaag zijn twee inwoners positief bevonden op het coronavirus, maar zij zijn nergens verbonden met een school”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open Vld). “We doen het dus erg goed op dit moment, maar het tij kan snel keren. De situatie met Noord-Frankrijk baart ons grote zorgen.” Frankrijk gaf het Noorderdepartement code rood, maar voor Vlaanderen is de zone nog steeds code oranje. Daardoor is er nog altijd een vrij verkeer van personen mogelijk. “Er gaan ook heel wat kinderen uit Noord-Frankrijk bij ons naar school. Ook dat is een vervelende situatie op dit moment. We blijven alert en hebben daarom deze crisiscel alvast ingericht.”