Menen plaatst 1.040 zonnepanelen op stadsgebouwen Alexander Haezebrouck

07 oktober 2020

08u22 0 Menen De stad Menen gaat 1.040 zonnepanelen plaatsen op de daken van zes gebouwen van de stad, waaronder ook de gemeentelijke basisschool Barthel in Rekkem. “Daar kwam de vraag van de kinderen zelf”, zegt schepen van Milieu Patrick Roose (sp.a).

“We onderzoeken al langer of we zonnepanelen kunnen plaatsen op stedelijke daken”, vertelt schepen van Patrimonium Renaat Vandenbulcke (N-VA). “Ondertussen zijn we al bezig met het plaatsen van panelen.” De stad heeft daarvoor daken van zes gebouwen geselecteerd. Eén van die gebouwen is dus GBS Barthel in Rekkem geworden. Daar zijn nu 240 zonnepanelen geïnstalleerd. Op het woonzorgcentrum Andante werden ook al 445 zonnepanelen geplaatst. “Deze alleen al zorgen voor een besparing van 14.000 euro per jaar”, zegt schepen Vandenbulcke. Daarnaast worden ook zonnepanelen geplaatst op de daken van woonzorgcentrum Ceres, GBS De Wonderwijzer in Lauwe en de Technische Dienst en het Bezinningscentrum in de Dadizelestraat. Wanneer het dak van cultuurcentrum De Steiger gerenoveerd is, komen ook daar panelen. Burgercoöperatie Vlaskracht zorgt voor de installatie. “Het geld halen we op bij de Menenaar zelf”, vertelt bestuurder Philippe Awouters. “Hier gaat dit om 230.000 euro die geïnvesteerd moet worden. Wie dat doet, heeft gegarandeerd rendement.” Om de investeringen van de stad uit te leggen kregen de leerlingen van Barthel een presentatie over de zonnepanelen. Ook andere scholen zullen deze voorstelling later kunnen bekijken. “We hopen zo ook andere scholen te inspireren om te investeren in zonnepanelen”, aldus Vandenbulcke.