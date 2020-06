Menen ontvangt 546.000 euro van Vlaanderen om cultuur, sport en jeugd te ondersteunen Alexander Haezebrouck

12u50 0 Menen Vlaanderen voorziet met een Noodfonds maar liefst 87 miljoen euro voor de ondersteuning van de lokale sport- cultuur- en jeugdverenigingen. Menen ontvangt daarvan 546.000 euro. “We onderzoeken nog op welke manier we dit bedrag eerlijk en transparant zullen verdelen onder de verenigingen”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open VLD).

“Dit is een erg mooi bedrag en we verwelkomen dat uiteraard met open armen”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open VLD). “Door de coronacrisis heeft het verenigingsleven ook in Menen het zwaar te verduren gekregen. Veel verenigingen zagen hun inkomsten verloren gaan, maar hadden wel te kampen met hun vaste uitgaven. Dat heeft veel van onze lokale verenigingen in woelige waters gebracht, dit geld van het Noodfonds is dus meer dan welkom.