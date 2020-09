Menen niet opgewassen tegen sterk Roeselare: “Toch positieve zaken gezien” Maxime Petit

07 september 2020

09u29 2 Menen Decospan VT Menen speelde zaterdag voor het eerst sinds februari nog eens een thuiswedstrijd met publiek. In een oefenpot tegen de buren van Roeselare ging het echter zwaar onderuit met 0-3. “Toch heb ik goede dingen gezien”, maakt coach Frank Depestele zich nog geen al te grote zorgen.

Geen Bulgaarse opposite Lapkov tussen de lijnen bij Menen. De nieuwkomer sukkelt al een week met de buikspieren en bleef dus preventief aan de kant. In zijn plaats speelde Leonis Dedeyne en die ontgoochelde allerminst. “Van onze spelers liet hij de stevigste indruk”, merkte Depestele terecht op. Anshel Ver Eecke die vier maanden geleden een operatie aan de heup onderging revalideert goed en heeft de trainingen al hervat maar voor een wedstrijd is het nog te vroeg voor de receptiespeler. Depestele startte daarom met Rotty en Vanneste in de basis. Rotty ontpopte zich vorig seizoen nog tot seizoensrevelatie en gaat nu op zoek naar de bevestiging terwijl Mathieu Vanneste omwille van een schouderblessure vorig jaar vooral als libero depanneerde. Hij lijkt nu helemaal klaar om weer als aanvaller uitgespeeld te worden.

Menen had eerder al de oefenwedstrijden gewonnen van de nationale beloften, van Torhout en van Cambrai. Maar Roeselare bleek zaterdag nog twee maten te groot. De setstanden 17-25, 21-25 en 18-25 zijn een correcte weergave van het spel. In de bijkomende vierde set werd het met 13-25 zelfs een afstraffing voor de grensclub. “Toch heb ik goede dingen gezien”, liet coach Depestele noteren. “We hebben het potentieel om een sterk seizoen te draaien.” Dat seizoen start in principe op 3 oktober met een uitmatch in Aalst maar Menen zal uitstel vragen omdat Seppe Rotty dat weekend verplichtingen heeft met de nationale ploeg.

Kiekenfret-box

De traditionele ‘kiekenfret’ die elk jaar honderden supporters lokt naar De Koekuit en heel wat geld oplevert is geannuleerd omwille van corona maar de club komt met een leuk alternatief op de proppen. Er worden op 27 september immers ‘Kiekenfret-boxen’ aan huis geleverd door de spelers. Voor 25 euro krijg je een halve kip met aardappelen, groenten, cava en bier. Bestellen kan via de Facebookpagina van de club.