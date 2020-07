Menen maakt zich op voor werf van de eeuw: sloopwerken voor komst Leiebrug starten in najaar Alexander Haezebrouck

14 juli 2020

18u01 4 Menen Menen maakt zich stilaan op voor de langverwachte Leiewerken, waarbij de brug in de Rijselstraat verhoogd wordt, de Leie waar nodig breder gemaakt wordt en er een fiets- en voetgangersbrug wordt aangelegd. De sloopwerken van de panden die hiervoor onteigend worden, kunnen starten in de herfst. “Dit wordt de werf van de eeuw voor Menen”, zegt schepen van Leiewerken Mieke Syssauw (Open Vld).

“In de herfst starten de sloopwerken, in het najaar van 2021 starten de werken voor de bouw van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug en in de lente van 2022 starten we met de werken van de nieuwe Leiebrug en omgeving”, zegt schepen Mieke Syssauw. De stad en de Vlaamse Waterweg hebben het definitieve ontwerp sinds eind juni klaar. De sloopwerken zouden eigenlijk in mei al gestart moeten zijn, maar een handelaar van de Barakken tekende beroep aan. Dat beroep werd nu door de deputatie afgewezen. In principe kan de persoon nu nog naar de Raad voor Vergunningsbetwisting stappen, maar de sloopwerken kunnen dan wel al aanvatten. Voor de effectieve sloopwerken zal eerst al het asbest verwijderd worden.

Groenzone

Het definitieve ontwerp van de bruggen is nu ook klaar. “Aan de noordkant komt een groenzone op een helling waarbij de oude vestingmuren in ere hersteld zullen worden”, zegt schepen Mieke Syssauw. “Aan de kant van de Barakken wordt een nieuwe open ruimte gecreëerd die meer verstedelijkt zal zijn. Er zal veel meer openheid zijn, waarbij de mensen opnieuw contact zullen hebben met het water. Langs de Oostkaai komt een groene boulevard tot aan het nieuwe Barakkenpark waar ook de nieuwe fiets- en voetgangersbrug zal landen. De omgevingsvergunning voor de nieuwe fiets- en voetgangersbrug en het Barakkenpark wordt deze week ingediend.”

Onteigeningen

Om te kunnen starten aan het hele project werden in totaal bijna 150 panden onteigend. De Vlaamse Waterweg ging over tot het verwerven van 138 panden. Daar kwamen ook nog eens negen panden bij die de stad Menen aankoopt. Ze doen dat om de omgeving van de landing van de brug in de Barakken aantrekkelijker te kunnen maken. Handelszaken die er nu zitten, zouden kijken op de muur van de brug. In totaal wordt bijna 67 miljoen euro voorzien voor het hele project. Het grootste deel daarvan wordt gedragen door De Vlaamse Waterweg.

Tijdelijke invulling

Tijdens de werken zullen ook een aantal terreinen tijdelijk braak komen te liggen. De stad Menen doet ook een oproep naar inwoners om ideeën te geven om die terreinen een tijdelijke invulling te geven. Ideeën kunnen ingediend worden via deze link. Ook andere ideeën of opmerkingen over de werken zijn welkom.