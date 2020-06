Menen maakt er onvergetelijke zomer van met Boulevard Solar: “We brengen activiteiten naar de bewoners” Alexander Haezebrouck

09 juni 2020

18u23 15 Menen De stad Menen pakt samen met CC De Steiger uit met een coronaproof zomeraanbod onder de noemer ‘Boulevard Solar’. “We zorgen voor 40 activiteiten en 20 doorlopende nieuwe initiatieven”, zegt schepen van Cultuur Griet Vanryckegem (N-VA).

In Menen zijn alle evenementen tijdens de zomermaanden afgelast door het coronavirus. De stad komt nu met een aangepast zomerprogramma vanaf 1 juli tot en met 5 september dat volledig volgens de maatregelen zal verlopen. “Indien de maatregelen aangepast worden tijdens de zomer, kunnen we ook snel schakelen”, zegt schepen van Cultuur Griet Vanryckegem (N-VA). “We richten ons vooral op laagdrempelige culturele, sportieve en literaire activiteiten.” Denk aan kajaktochten op de Leie, een culturele act die door de straten trekt, het verhuren van billenkarren met een gids en nog meer. “In plaats dat de mensen naar de activiteiten komen, draaien we deze zomer de rollen om en komen de activiteiten naar hen.” De hele zomer zal ook een tentoonstelling rond humor van Meens cartoonist Ghislain Vermote, alias Gil, te bewonderen zijn in CC De Steiger.

Ambassadeurs

Wat de activiteiten precies zullen inhouden, wordt de komende weken stelselmatig aangekondigd door zes ambassadeurs. Dat zijn bekende Menenaars die vanaf donderdag 10 juni de activiteiten zullen bekend maken op de sociale mediakanalen van de stad Menen en cultuurcentrum De Steiger. Op 22 juni zal het volledige aanbod online terug te vinden zijn. Om dit hele zomeraanbod te kunnen aanbieden wordt zo’n 100.000 euro geïnvesteerd. “75.000 euro hadden we sowieso al voorzien voor evenementen deze zomer”, zegt schepen van Cultuur Griet Vanryckegem (N-VA). “De Provincie West-Vlaanderen sponsort ook nog eens één euro per inwoner. In totaal is dat 31.000 euro.”