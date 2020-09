Menen krijgt 226.942 euro van regering voor mensen in nood door coronacrisis Alexander Haezebrouck

08 september 2020

19u26 0 Menen De Vlaamse regering heeft voor Menen een bedrag voorzien van 226.942 euro als extra steun voor inwoners in nood door de coronacrisis. “Vooraleer we het geld besteden willen we zoveel mogelijk mensen bereiken die in financiële problemen zijn geraakt door de coronacrisis”, zegt schepen van Welzijn Angelique Declercq (sp.a).

“De groep die in financiële problemen is geraakt door de coronacrisis, is heel divers. Het gaat om uitzendkrachten, werknemers uit de deeleconomie, deeltijdse werknemers, jobstudenten en artiesten, zelfstandigen. Daarom gaan we een folder verdelen bij verschillende sociale instellingen en organisaties zoals mutualiteiten, scholen, uitzendkantoren, dokterspraktijken, gerechtsdeurwaarders en noem maar op. De toelage kan gebruikt worden voor hulp bij huisvesting, energieverbruik en budgettaire begeleiding, digitale ondersteuning, psychologische hulp, onbetaalde facturen, levensnoodzakelijke behoeften en de strijd tegen kinderarmoede. Omdat we zoveel mogelijk mensen willen bereiken is het maximaal maandbedrag afhankelijk van de gezinssituatie.” Het moet uiteraard wel aantoonbaar zijn voor de sociale diensten dat er een vermindering is van inkomsten of verlies van koopkracht en dat het gezin hierdoor in financiële problemen belandde.