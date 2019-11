Menen koopt 185 nieuwe laptops voor administratie Alexander Haezebrouck

14 november 2019

13u29 1 Menen De stad Menen heeft maar liefst 185 nieuwe laptops aangekocht voor hun administratie. Een investering van 212.295,52 euro. “Door de grote aankoop hebben we 49.000 euro korting gekregen”, zegt schepen van ICT Patrick Roose (sp.a).

“Ons computerpark was erg verouderd”, gaat schepen van Patrick Roose verder. De laptops zullen gebruikt worden door de administratie van de stad Menen. “Eerder kochten we ook al 31 nieuwe machines voor de groendienst, nu was de dienst Administratie aan de beurt.” De stad koopt wel ineens een hele grote hoeveelheid laptops aan, maar liefst 185. Daarin zitten ook 185 dockingstations, schermen en draagtassen. Dat heeft een kostenplaatje van 212.295,52 euro. “Omdat we zo’n grote hoeveelheid hebben aangekocht hebben we een mooie korting kunnen bekomen”, zegt Roose. “De normale kostprijs is 261.327,69 euro. Wij hebben 49.000 euro minder betaald, een korting van 23 procent.”