Menen investeert in ‘vijfsterrenkampeerwagenterrein’ naast sporthal Badhuis Alexander Haezebrouck

09 juli 2019

22u17 8 Menen Op de parking naast de sporthal Badhuis komt een nieuw kampeerwagenterrein dat plaats zal bieden aan vier kampeerwagens. “Dit wordt een vijfsterrenkampeerwagenterrein met alles erop en eraan”, zegt schepen Renaat Vandenbulcke (N-VA).

De kleine parking van de sporthal Badhuis inde Sluizenkaai ruimt plaats voor het kampeerwagenterrein. “Er zullen vier erg ruime parkeerplaatsen voorzien zijn waarbij ook nog ruimte is om nog een tafel en stoelen te plaatsen”, zegt schepen Renaat Vandenbulcke (N-VA). “We voorzien ook nog twee picknicktafels, een buitenbarbecue, een speelzone voor kinderen, vier gescheiden vuilnisbakken. Naar veiligheid toe zorgen we ook nog voor twee brandblussers, verlichting en camera’s.” Mensen die met hun kampeerwagen willen parkeren op het terrein zullen dat via het internet kunnen aanvragen en toegelaten worden via een toegangssysteem dat er zal voor zorgen dat de slagboom omhoog gaat. “Er rijden in België steeds meer kampeerwagens rond en we willen met de stad ook deze mensen een mooi plekje bieden zodat ze ook Menen kunnen komen bezoeken”, zegt schepen Virginie Breye (N-VA) van Toerisme. In totaal kost de aanleg van het kampeerwagenterrein dat ook bezaaid zal worden met gras zo’n 140.000 euro. Daarvan subsidieert de provincie 66.500 euro. De werken starten in december en alles moet klaar zijn tegen de Paasvakantie van 2020.