Menen investeerde nooit zo hoog tijdens legislatuur: 74 miljoen euro “We gaan voor 100 procent realisatie” AHK

10 december 2019

20u57 0 Menen De stadscoalitie van Menen heeft haar meerjarenplan voorgesteld en gaat vooral veel investeren in stadsvernieuwing, weginfrastructuur en mensen. Menen moet vooral netter en warmer worden en de mobiliteit moet stukken beter. “Met het investeren van 74 miljoen euro zitten we historisch hoog”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open VLD).

Het meerjarenplan van de stadscoalitie van Menen (Open VLD, sp.a en NV-A) is met de vooropgestelde 74 miljoen euro aan investeringen ongetwijfeld erg ambitieus. De stadscoalitie legt de lat voor zichzelf ook heel hoog door te stellen dat ze gaat voor een realisatie van 100 procent. De grote investeringen betekenen hoegenaamd niet dat de belastingen zullen verhogen. “Onze schuldenlast is gedaald nu grote investeringen als de nieuwe woonzorgcentra afgerond zijn”, verklaart burgemeester Lust. “Er is een efficiëntiewinst door dat de stad en het OCMW zijn samengesmolten en er zijn enkele meevallers vanuit de Vlaamse overheid.” Zo krijgt Menen deze legislatuur zo’n 2,4 miljoen euro aan subsidies voor het inrichten van de openbare ruimte. “We gaan ook zoveel mogelijk inzetten op het binnenhalen van subsidies, iets wat in verleden te weinig werd gedaan.” Dit zijn enkele van de belangrijkste investeringen:

Stadsvernieuwing:

De stad gaat 9,3 miljoen euro investeren in stadsvernieuwing. Zo zal de Grote Markt heraangelegd worden. Net als de Oude Leielaan en de omgeving van het AZ Delta. Ook Lauweplaats wordt volledig heraangelegd. “Wanneer de werken precies zullen starten is nog niet helemaal duidelijk”, zegt burgemeester Lust. “Maar alle werken zullen zeker afgerond of minstens gestart zijn tegen het einde van de legislatuur.”

Vernieuwing weginfrastructuur en nieuw mobiliteitsplan:

Zowel in Menen, Lauwe en Rekkem wordt een nieuw mobiliteitsplan uitgetekend en wordt er 5,2 miljoen euro geïnvesteerd in de vernieuwing van de weginfrastructuur. “We willen oplossingen vinden voor alle knooppunten, ook in Lauwe en in Rekkem”, zegt schepen van mobiliteit Patrick Roose (sp.a). “Per jaar zal één gevaarlijk kruispunt aangepakt worden. We gaan ook voor veiligere fietsinfrastructuur. Zo zal bijvoorbeeld de Moeskroenstraat en de Grote weg in Rekkem voorzien worden van een apart fietspad, weg van de rijbaan. “De schoolomgevingen zullen veiliger gemaakt worden door het invoeren van fietsstraten, we denken ook aan shop & go plaatsen. Ook rioleringen worden aangepakt zoals in de Ijzerstraat.” Voor alle rioleringswerken trekt de stad maar liefst 6,2 miljoen euro uit.

Meer groen

Menen zal de komende jaren een pak groener worden. “We gaan een stadsbos aanleggen van 3,8 hectare aan de Geluwebeek”, zegt schepen Patrick Roose. Daarvoor trekt de stad 760.000 euro uit. “Daarnaast investeren we ook in microbossen in de stad. Een eerste wordt binnenkort aangeplant in de Bruggestraat. We willen één microbos per jaar realiseren.”

Andere

Daarnaast staan ook nog tal van andere investeringen op het programma. Zoals eerder al aangekondigd staat een revitalisering van de transportzone LAR op het programma nadat de nieuwe Vlaamse Minister Lydia Peeters haar goedkeuring gaf. Daarvoor trekt de stad nog eens 9,5 miljoen euro uit. De ruimte zal volledig heringericht worden met faciliteiten voor vrachtwagens en een sanitair blok voor chauffeurs. De werken zullen normaalgezien klaar zijn tegen eind 2021. De stad zal ook 2,25 miljoen euro spenderen aan een volledige heropfrissing van sportzaal Vauban. Ook op vlak van cultuur wil de stadscoalitie een inhaalbeweging maken. Zo krijgt Lauwe een nieuw OC en zal ook CC De Steiger aangepakt worden. Het nieuwe OC in Lauwe moet tegen de zomer van volgend jaar af zijn en zal een multifunctionele functie krijgen. “Uiteraard hebben we ook nog de Leiewerken die binnenkort echt wel zichtbaar zullen worden”, zegt schepen Mieke Syssauw (Open VLD). “Tegen het einde van de legislatuur zullen we bijna een nieuwe stad zijn waarop de inwoners opnieuw fier kunnen zijn.” Of het niet gemakkelijk is om al die projecten voor te stellen nadat in vorige legislaturen al heel wat werk werd verricht reageert burgemeester Lust kordaat. “Neen, dat is niet zo. Er is inderdaad al werk verricht geweest en over sommige dossiers praten ze al jaren. Op een bepaald moment moeten knopen doorgehakt worden, en die knopen hakken wij nu wel door.”