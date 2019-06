Menen in sneltempo naar straatverlichting met ledlampen Alexander Haezebrouck

06 juni 2019

18u36 0 Menen De stad Menen schakelt enkele versnellingen hoger in het aanpassen van de straatverlichting naar Ledverlichting. Dat werd woensdag op de gemeenteraad goedgekeurd. “De aanpassingen gaan vier keer sneller gebeuren dan voorheen, hiermee horen we bij de koplopers in Vlaanderen”, zegt schepen van Publieke Ruime en Klimaat Patrick Roose (sp.a).

De stad Menen gaat zo’n 471 lampen straatverlichting vervangen door Ledlampen. In heel Menen staan 5.873 verlichtingstoestellen en 4.559 steunen. Tot nu toe werden amper 216 lampen vervangen door Ledverlichting. “Als we alles afgerond hebben zal Menen maar liefst 210.000 kg CO2 minder uitstoten”, zegt schepen Patrick Roose (sp.a). “Onze Meense jongeren vroegen ons in het voorjaar in het stadhuis om concrete maatregelen te nemen om het klimaat te verbeteren, wel dit is een grote stap.” Het is volgens schepen ook beter voor de portemonnee. “Volgens het huidige lichtplan van de stad Menen investeerden we 100.000 euro per jaar in vernieuwing van onze openbare verlichting. Aan de huidige snelheid zouden we er nog zo’n 50 jaar over doen om de hele stad in LED’s om te bouwen. Wij willen de klus tegen 2030 klaren. Op die manier zullen we tot 65 procent besparen op energie.” De totale kostprijs voor het vervangen van alle palen en armaturen is ongeveer 5,9 miljoen euro.