Menen houdt Nieuwjaarsreceptie met concert AHK

10 januari 2020

17u17 0

In Menen is donderdagavond ook officieel geklonken op het nieuwe jaar. Het stadsbestuur, stadsmedewerkers en inwoners konden in CC De Steiger genieten van een Nieuwjaarsconcert. Daarna was er een receptie gepland waar veel volk naar toe kwam. Menen staat in 2020 voor grote uitdagingen. Burgemeester Eddy Lust benadrukte tijdens een toespraak nog eens de grote investeringen die gepland staan en die al werden meegedeeld in het meerjarenplan. Zo gaan de grote Leiewerken waar al jarenlang over gesproken wordt, nu eindelijk effectief van start.