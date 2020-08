Menen gaat strijd aan met straatracers: afgelopen maandag al BMW in beslag genomen Alexander Haezebrouck

14 augustus 2020

16u42 8 Menen De stad Menen gaat meer dan ooit de strijd aan tegen straatracers die patsergedrag vertonen en tegen hoge snelheden door het stadscentrum razen. Ze verzamelden de afgelopen maanden een lijst met nummerplaten. Afgelopen maandag werd een van hen tegengehouden en zijn BMW in beslag genomen. “We aanvaarden dit niet langer, het moet nu gedaan zijn”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open Vld).

Gierende banden en auto’s die tegen hoge snelheden door het centrum van Menen en Lauwe scheuren en daarmee de veiligheid van zwakke weggebruikers in gevaar brengen, het stadsbestuur is het beu. De afgelopen twee maanden schakelden ze anonieme burgers in die nummerplaten noteerden. “Ondertussen hebben we een lijst van 24 nummerplaten en kennen we daar de eigenaars van”, zegt burgemeester Lust. “Die lijst is doorgegeven aan de politie en een eerste resultaat werd ondertussen geboekt. Afgelopen vrijdag werd een bestuurder van op de lijst opgemerkt, terwijl hij met zijn oranje BMW tegen hoge snelheden door het centrum van Menen reed. “Onze telefoon stond roodgloeiend, we kregen zeven meldingen binnen van ongeruste buurtbewoners”, zegt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie.

Voorbeeld stellen

De politie kon de bestuurder stoppen en maandagavond werd zijn BMW in beslag genomen. “Woensdag hebben we de man uitgenodigd in het stadhuis voor een hoorzitting”, vertelt schepen van Mobiliteit Patrick Roose (sp.a), die op dat moment waarnemend burgemeester was. “We hebben samen met de politie een goed gesprek gehad en hem duidelijk gemaakt dat dit gedrag moet stoppen. We hadden de indruk dat de jongeman ons begreep en hij drukte zijn spijt uit.”

De jongeman krijgt zijn oranje wagen pas terug wanneer hij een aangepast traject bij verkeersinstituut Vias heeft gevolgd. “Het is een strenge maatregel, maar deze dient als voorbeeld voor anderen”, zegt burgemeester Lust. “We kunnen zo’n auto drie maanden in beslag nemen.”

Aan de patsers: “We zien jullie en weten wie jullie zijn”

Op de lijst van 24 nummerplaten staan voornamelijk Menenaars, maar er staan ook bestuurders op van buiten Menen en zelfs enkele Fransen. “Dit is geen klikmaatregel, maar het is wel belangrijk om dit probleem kordaat aan te pakken”, meent Lust. “Aan patsers zeggen we: ‘We hebben honderden camera’s in de stad die jullie zien. En we weten wie jullie zijn. Houd ermee op, want dit gedrag tolereren we echt niet langer’. We willen koste wat het kost drama’s vermijden waarbij een straatracer opeens zijn spijt moet komen uitdrukken omdat hij iemand heeft dood gereden.”