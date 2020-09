Menen en Marke-Webis stomen zich klaar voor competitiestart Maxime Petit

20 september 2020

15u09 0 Menen In een vriendschappelijk oefenduel trok Menen met 3-0 aan het langste eind tegen de buren van Marke-Webis. Setstanden waren 25-23, 25-16 en 25-19. Het extra spelletje ging wel naar de bezoekers met 20-25.

Bij Menen maakten Ver Eecke (heup) en Lapkov (buikspier) hun wederoptreden. Zij speelden de volledige eerste set met Brems aan de spelverdeling. Maar het was vooraf al duidelijk dat het duo eigenlijk nog niet helemaal wedstrijdfit is. Zowel Ver Eecke als Lapkov zitten nog niet aan de helft van hun mogelijkheden. Desondanks pikten ze zaterdag geregeld hun puntjes mee. Seppe Rotty had verplichtingen met de nationale jeugdselectie want hij speelt vanaf volgende week op het EK U20 in Tsjechië. Bij Marke-Webis ontbraken Louis Vandecaveye (in quarantaine in afwachting van coronatest) en Wouter Hollez. Ook middenspeler François Baveye was niet inzetbaar wegens blessure maar hij was wel aanwezig. De middenspeler zag hoe Menen in het openingsspel direct de wet dicteerde (13-8). Na een outsmash van Sinnesael bij 17-17 zette de kapitein zelf de puntjes weer op de i. In set twee werd Bille libero en schoof Stuer op naar de hoekaanval. Ook Dedeyne viel in als opposite voor Lapkov. Dit keer domineerde Menen wel van begin tot eind.

Met Lankinen in de basis trok Decospan de goede lijn gewoon door in het derde spel. Coach Vandenbroucke had ondertussen Vincart (voor Van Hecke) en Maddens (voor Vermeesch) ingebracht maar dat zorgde niet voor de zuurstof die Marke-Webis nodig had om Decospan het vuur aan de schenen te leggen. Daarvoor liet het ook te vaak fouten noteren van aan de opslaglijn. In een bijkomend spelletje pakte MWB uit met beter volleybal.

Bij Marke-Webis veranderde niet veel in het tussenseizoen. Lars Maddens maakte de overstap van de B-ploeg naar het A-team en vervangt Neil Oerlemans (Gent) en Janko Van Hecke komt over van Puurs. Hij moet Aaron Maes doen vergeten aan de spelverdeling als backup van Gil Vincart. Vooral Lars Maddens liet in Menen een stabiele indruk na, zowel in receptie als in aanval. Desondanks heeft coach Dieter Vandenbroucke nog wat werk aan de winkel voor de competitiestart. Al mag de prestatie in Menen niet direct een echte waardemeter genoemd worden. Daarvoor ontbraken teveel pionnen. Vooral Louis Vandecaveye is een sterkhouder die Marke-Webis meer dan nodig heeft om de hoge ambities waar te maken.