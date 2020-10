Melk vergeten mee te brengen: man rijdt twee keer ruim dubbel te snel in bebouwde kom VHS

05 oktober 2020

14u42 2 Menen Onder je voeten krijgen omdat je vergeten bent melk mee te brengen en dan vervolgens twee zware snelheidsovertredingen begaan in een poging om die fout recht te zetten, dat is waarvoor D.V. uit Menen zich voor de politierechtbank moest verantwoorden.

De man uit Menen ging een tijdje geleden boodschappen doen. Maar toen hij thuis kwam, kreeg hij volgens zijn advocaat zwaar de wind van voor omdat hij vergeten was melk mee te brengen. Prompt sprong V. weer in zijn auto, om dat dringend recht te zetten. Helaas, op de Grote Weg in Menen werd hij zowel tijdens de rit naar de winkel als bij z’n terugkeer geflitst, aan respectievelijk 101 en 109 kilometer per uur. Dat gebeurde in de bebouwde kom, een zone 50 dus. Het was bovendien niet voor het eerst dat V. op het beklaagdenbankje zat. Vorig jaar werd hij veroordeeld omdat hij onder invloed van alcohol zwaar door het lint was gegaan. Voor zijn dubbele snelheidsovertreding kreeg hij een rijverbod van acht dagen en een boete van 400 euro.