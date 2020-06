Meisje uit Halewijnstraat houdt van graffiti, dankzij papa en Toke Oner ziet ze nu kunstwerk vanuit kamer Alexander Haezebrouck

10 juni 2020

19u08 5 Menen In de Halewijnstraat in de barakken in Menen is een muur opgefleurd met een kunstwerk in graffiti. “Mijn dochters zagen gelijkaardige muurschilderingen in Antwerpen en vroegen zich af waarom dat in onze straat niet kon”, vertelt papa Gaetan Vandecasteele (43), die een kunstenaar zocht en vond.

Gaetan vond dat zijn dochtertjes een punt hadden en ging aan de slag. “De muur was snel gekozen, want die staat vlak voor onze deur. Ik contacteerde de zoon van de eigenares. Hij ging te rade bij zijn moeder maar ze waren meteen akkoord. Voor het kunstwerk zelf kwam ik terecht bij een Brusselse graffitikunstenaar die in Moeskroen woont, Toke Oner. Hij vroeg aan mijn dochters welke dieren ze leuk vinden en ging daarmee aan de slag.” Het resultaat is een cartoon van een bos van een uil, een vos, een konijn en paddenstoelen. “Ook struiken die over de muur hangen heeft hij verwerkt in het kunstwerk. Het is echt heel mooi geworden. Mijn dochters zijn supertevreden. Vanuit hun slaapkamer hebben ze zicht op het kunstwerk, echt maf. En hij heeft het helemaal gratis gedaan.”

#Facade8930

Gaetan neemt met de muur ook deel aan de wedstrijd #facade8930 van de stad Menen, een actie waarmee inwoners worden aangezet om hun gevels, voortuintjes, ramen, geveltuintjes en nog meer te versieren. Deelnemen kan door je gevel te delen op Instagram met de hashtag ‘facade8930' en te mailen naar facade8930@menen.be. De winnaar maakt kans op verschillende prijzen zoals een bloemenabonnement van Tabula Rosa ter waarde van 100 euro, een chocoladeworkshop en cultuurcheques.