Meisje (16) ontsnapt aan verkrachting in stationstunnel Menen dankzij agent in burger

07 oktober 2020

14u13

Een 16-jarig meisje uit Moeskroen ontsnapte op 11 juli op het nippertje aan een verkrachting in de tunnel onder het station van Menen. Een agent in burger kon dat vermijden. De rondzwervende dader daagde woensdag niet op voor zijn proces op de rechtbank in Kortrijk.

Op 11 juli reisde het meisje met de trein en bus tussen Warneton en Moeskroen. In Menen stapte ze van de trein. Plots merkte ze op dat Rashwan K. haar volgde, ook in de ondergrondse tunnel aan het station van Menen. Daar greep hij haar vast, duwde haar tegen de muur, zoende haar in de hals en liet zijn broek zakken. Een agent in burger merkte het tafereel net op tijd op en verwittigde zijn collega’s, die Rashwan K. konden oppakken. Volgens de man gebeurde alles met toestemming van het slachtoffer en had ze hem gezegd dat ze meerderjarig was. De man verklaarde vanuit Calais op doorreis te zijn naar Zweden, ook al was zijn eindbestemming Engeland. Hij daagde niet voor de rechtbank in Kortrijk op. De openbare aanklager vorderde een effectieve celstraf van 12 maanden. Het slachtoffer stelde zich evenmin burgerlijke partij. Vonnis op 21 oktober.