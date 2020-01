Meer fietsers in Hospitaalstraat sinds invoering fietsstraat AHK

06 januari 2020

17u24 0 Menen Sinds de Hospitaalstraat in Lauwe een fietsstraat is geworden, is het aantal fietsers merkbaar gestegen. “Dat laat de gemeentelijke basisschool De Wonderwijzer weten”, zegt schepen van mobiliteit Patrick Roose. “We hebben nu ook digitale snelheidsborden geplaatst.”

In een fietsstraat mag je met de auto maximaal 30 km/u rijden en mag je geen fietsers voorbij steken. “We zijn verheugd om te horen dat het aanpassen van de Hospitaalstraat naar een fietsstraat met een school in de buurt, zijn vruchten afwerpt”, zegt schepen van mobiliteit Patrick Roose (sp.a). “Met het plaatsen van de digitale borden willen we de bestuurders laten zien hoe snel ze effectief rijden. We leerden uit eerdere proeven dat deze borden een goede sensibiliserende werking hebben.” Omdat er toch nog altijd chauffeurs zijn, die de regels aan hun laars lappen zal de politie binnenkort ook flitscontroles houden in de Hospitaalstraat.