Meer bos in West-Vlaanderen met een Tiny Forests Christophe Maertens

07 juni 2019

West-Vlaanderen is de meest bosarme provincie van Vlaanderen en N-VA wil daar iets aan doen. "Het provinciebestuur laat weten meer te willen inzetten op extra natuur buiten de provinciedomeinen. Bossen op kleinere oppervlaktes, zogenaamde Tiny Forests, kunnen hier alvast een onderdeel van uitmaken", stelt provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke uit Menen voor.

In West-Vlaanderen bestaat 11.146 ha of 3,5 procent van de oppervlakte van de provincie uit bos. “Als bosarme provincie kan West-Vlaanderen de motor zijn om hier meer bos te ontwikkelen,” aldus provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke. “Meer bossen zijn zeker nodig. Onlangs heeft het Agentschap Natuur en Bos (ANB) nog beslist 11.000 bomen in het Vagevuurbos in Wingene te kappen.”

“Tiny Forests kunnen een oplossing zijn omdat slechts kleine oppervlakten dienen bebost te worden. Deze Tiny Forests bestaan uit inheemse bomen en struiken en hebben de grootte van een tennisveld. De ongeveer 600 bomen mogen minimaal tien jaar ongestoord groeien op verrijkte grond en op die manier heb je na tien jaar het effect van een honderdjarig bos. Deze kleine bossen zijn 30 keer dichter begroeid en 100 keer biodiverser zijn dan traditionele bosplantsoenen. Dit betekent 30 keer zo veel zuurstofproductie en CO2-opname.”

“In de provincieraad worden regelmatig de aankoop van kleine stukjes grond goedgekeurd. Gronden langs de Leie in Lauwe of naast Groene Assen zoals de Kezelbergroute en het Guldensporenpad kunnen in aanmerking komen, ” aldus raadslid Vandenbulcke.