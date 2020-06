Meense sport- cultuur- en jeugdverenigingen krijgen dit jaar 20 procent extra subsidies dankzij Vlaams Noodfonds Alexander Haezebrouck

24 juni 2020

18u11 0 Menen De Meense sport- cultuur- en jeugdverenigingen krijgen dit jaar 20 procent extra van hun jaarlijkse subsidie van de stad Menen. De stad kan dat doen omdat Vlaanderen eerder 546.222 euro ontving van het Vlaams Noodfonds dat gespendeerd moet worden in sport- cultuur- en jeugdverenigingen. “We geven ook meteen 20.000 euro aan de sport- en zomerkampen met overnachting”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open VLD).

Menen mocht onlangs 546.222 euro ontvangen van het Vlaams Noodfonds. Dat is geld van Vlaanderen dat de stad moet spenderen in de sport- jeugd- en cultuurverenigingen van de stad om hen uit de coronacrisis te helpen. Op korte termijn is daarvan nu al 78.867,40 euro verdeeld. 58.867,40 euro spendeert de stad door alle verenigingen die in aanmerking komen dit jaar 20 procent extra subsidie te geven. Ook alle sport- en zomerkampen met overnachting ontvangen 20 euro per ingeschreven lid. “De kampen kunnen dat geld goed gebruiken voor de aankoop van beschermingsmiddelen zoals handgels, maar ook voor hun vervoerskosten of extra begeleiders die ze nodig hebben nu ze vaak in bubbels moeten werken”, zegt burgemeester Eddy Lust. “Het geld zal ook gespendeerd worden voor het zomerprogramma en de kansarmen. Idereen moet ervan kunnen genieten.” De stad Menen zet ondertussen ook het licht op groen voor vier zomerbars in de stad op vier verschillende locaties zoals in het Bois de Boulogne en in Park Ter Walle. Op die manier blijft nog een bedrag van 467.354,6 euro over. “In het najaar werken we een verdelingsplan uit na overleg en bevraging met de adviesraden om ons verenigingsleven gestructureerd te versterken”, besluit burgemeester Lust .