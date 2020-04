Meense klokken luiden op Pasen: “Tophits live gestreamd om mensen hart onder de riem te steken” Alexander Haezebrouck

12 april 2020

17u02 2 Menen In Menen klonken de Paasklokken erg bekend in de oren op Pasen. Stadsbeiaardier Wim Berteloot speelde tussen 15 en 16 uur tophits zoals You’ll Never Walk Alone en Ik Hou Van U op de beiaard in het Belfort. Het concert was voor het eerst ook live te volgen op Facebook via de Facebookpagina van de Stad Menen.

Het bijzondere beiaardconcert werd live gevolgd door zo’n 50 Menenaars vanuit hun huiskamer op hun computer of smartphone. Maar het beiaardconcert op Pasen lokte ook een aantal Menenaars naar de Grote Markt zelf die het live wilden meemaken. Dat was wellicht niet meteen de bedoeling, maar de Menenaars hielden voldoende afstand van elkaar om de veiligheid te bewaren. De politie kwam een paar keer voorbijgereden maar verbaliseerde niemand. Het bijzondere beiaardconcert op Pasen werd georganiseerd om de Menenaars tijdens deze lockdown een hart onder de riem te steken. “In deze moeilijke periode willen we een boodschap van troost en hoop geven”, zegt schepen Griet Vanryckegem (N-VA). “Niets is meer symbolisch dan de klokken te laten luiden op Pasen, dat hebben we bij deze op een erg bijzondere manier gedaan.”



