Meense Kim (34) is beste beginnende nagelstyliste van België: “Ongelooflijk! Wat een boost voor mijn zelfvertrouwen” Alexander Haezebrouck

21 november 2019

15u31 0 Menen Nagelstyliste Kim Vermeulen (34) uit Menen heeft zich zelf tot Belgisch kampioene gekroond bij de beginnende stylistes. Kim is pas vier jaar geleden afgestudeerd en heeft sinds twee jaar haar eigen salon ‘Lovely Nails by Kim’ in de Bruggestraat in Menen. “Dit had ik totaal niet verwacht”, glundert de styliste.

Omdat de wedstrijd afgelopen zondag voor één keer in Brugge werd georganiseerd en niet in Brussel besloot Kim om toch eens haar kans te wagen. “Vooral collega’s en klanten moedigden me aan om mee te doen”, vertelt Kim. “Zelf had ik niet zo’n hoge verwachtingen. Ik weet wel dat mijn werk goed is, maar om nu aan een wedstrijd mee te doen....Daarvoor heb niet zo veel zelfvertrouwen.” Afgelopen zondag namen 14 nagelstylistes het tegen elkaar op in de categorie ‘beginner’. “Net omdat ik nog maar vier jaar bezig ben en amper twee jaar mijn salon heb, had ik me ingeschreven in de categorie beginners. We moesten in 2,5 uur mooie lange nagels maken. Dat heet een french manicure, met acrylgel. Nagels op wedstrijdniveau kan je natuurlijk niet vergelijken met de nagels die we elke dag in het salon doen. Het niveau ligt veel hoger.”

Ongelooflijk

Kim behaalde tot haar verbazing een score van 98,5 op 150. “Daarmee was ik de beste, echt ongelooflijk. Er waren in de categorie ook stylistes die al tien jaar bezig zijn. Zot dat ik ook die geklopt heb. Als ik mijn score naast alle scores leg die bij de ervaren stylistes zijn gegeven, dan zou ik daar op een derde plaats geëindigd zijn. De beste styliste in die categorie sprokkelde amper twee punten meer dan mij. De volgende keer ben ik sowieso verplicht om mee te doen bij de ervaren stylistes.”

Zus als model

Kim was afgelopen zondag enorm nerveus voor de wedstrijd. “Ik heb nog nooit zo veel stress gehad”, vertelt Kim. “Voor de wedstrijd rond 10 uur ’s morgens ben ik in Brugge nog een chocomelk met een scheutje Baileys gaan drinken om tot rust te komen. Normaal drink ik amper alcohol, maar op dat moment had ik er nood aan. Het heeft blijkbaar goed geholpen. Maar onderschat ook de rol van mijn zus Tine niet. Zij stond model voor mij en zorgde ervoor dat ik kalm kon blijven. Het was de eerste keer dat mijn zus insprong als model.” Kim glom van trots toen ze terugkeerde naar Menen met haar overwinning op zak. “Ik kan het eigenlijk nog altijd amper geloven. Het heeft m’n zelfvertrouwen als nagelstyliste toch een grote boost gegeven.”