Meense Hedwige (23), met ongeneeslijke spierziekte, weldra te zien in Durf Te Vragen op Eén: “Alleen bij de vraag hoe ik mijn toekomst zie, moest ik slikken” Alexander Haezebrouck & Sam Vanacker

20 september 2019

17u02 14 Menen Hedwige Van Steen (23) uit Menen is binnenkort te zien in het programma Durf Te Vragen op Eén. Daarin worden taboedoorbrekende vragen gesteld aan bepaalde doelgroepen. Hedwige antwoordt op alle vragen over mensen in een elektrische rolstoel. “Het was leuk om te doen en ik vind het belangrijk om een positiever beeld op te hangen van de rolstoelpatiënt”, vertelt Hedwige.

De spraakwaterval Hedwige Van Steen (23) twijfelde niet lang toen ze op Facebook een oproep zag naar een rolstoelgebruiker om mee te werken aan een nieuw televisieprogramma. Hedwige heeft een degeneratieve spierziekte en zit al sinds haar kindertijd in een rolstoel. “De opnames waren heel fijn. Ik heb eigenlijk geen moeite om te antwoorden op vragen die hard binnen komen. Het is goed dat er gepraat kan worden over moeilijke onderwerpen ook.” Alleen op één vraag vond ze het moeilijk om te antwoorden. “Toen ze vroeg hoe ik mijn toekomst zie, moest ik even slikken”, zegt Hedwige. “Want dat is bij mij heel moeilijk om te zeggen. Mijn toestand kan alleen slechter worden. Ik heb een spierziekte die de spieren rond mijn middel verlamt. Wandelen gaat niet en mijn arm kan ik maar met moeite opheffen. Het ergste wat kan gebeuren, is dat de ziekte ook mijn hartspier bereikt. Gelukkig is dat tot nu toe niet het geval en werkt mijn hart prima. Ook mijn longen kunnen aangetast worden, maar daar zijn oplossingen voor. Als mijn hart daarentegen aangetast wordt, zijn er geen hulpmiddelen meer.”

Lange zoektocht

Hedwiges ziekte is aangeboren. Het duurde niet lang voor haar ouders merkten dat er iets niet klopte. “Toen ik leerde stappen, viel het mijn ouders op dat ik een vreemd loopje had. We hebben heel wat dokters bezocht voor de juiste diagnose gevonden werd. Ik was al 9 jaar toen iemand de spierziekte ontdekte.” Daarna ging Hedwige fysiek snel achteruit. Er zijn geen medicijnen die haar kunnen helpen. In het vierde leerjaar belandde ze in een manuele rolstoel. Eerst had ze die enkel nodig voor lange afstanden, nadien ook voor kortere. Sinds het derde middelbaar zit ze in een elektrische rolstoel. “Toch ben ik tevreden over mijn levenskwaliteit”, zegt ze. “Ik klaag niet, want ik ken veel mensen die er erger aan toe zijn dan mezelf. Als ik zie dat ook zij een goed leven hebben, ben ik minder bang voor de toekomst. Ik speel ook hockey voor mensen in een elektrische rolstoel. Dat is echt een héél leuke sport waar ik volledig in opga. Daarin nemen we het in een team van vijf spelers tegen elkaar op. ik ben een blokker waarbij een stick vastgemaakt is aan mijn rolstoel, we halen snelheden tot 18 kilometer per uur. We doen dat in het Dominiek Savio Instituut in Gits.” Durf Te Vragen is elke dinsdag te zien op Eén om 20.40 uur. Eerder kwamen al verslaafden, mensen met dwerggroei en mensen die aan BDSM doen aan bod. De aflevering met Hedwige wordt op dinsdag 1 oktober uitgezonden.