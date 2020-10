Meens schepen Syssauw besmet met coronavirus Alexander Haezebrouck

07 oktober 2020

19u19 3 Menen Schepen in Menen Mieke Syssauw (Open VLD) is besmet met het coronavirus. Ze verblijft momenteel thuis in quarantaine en volgt woensdagavond de gemeenteraad via een livestream. Ze stelt het goed.

“Nadat duidelijk was dat schepen Syssauw een positieve test had afgelegd, heeft iedereen van het schepencollege een coronatest ondergaan”, zei voorzitter van de gemeenteraad Tom Vlaeminck bij aanvang van de gemeenteraad woensdagavond. “Iedereen testte gelukkig negatief.” Schepen Syssauw volgt de gemeenteraad woensdagavond via een livestream van thuis. Ze vertoont geen ernstige symptomen maar klonk alleen een tikkeltje verkouden tijdens haar tussenkomsten. De gemeenteraad gaat door in CC De Steiger zodat iedereen voldoende afstand kan houden van elkaar. Mieke Syssauw is in Menen schepen van onder andere Leiewerken, Landbouw, Juridische zaken en Financiën. Het aantal besmettingen loopt in Menen net zoals in heel Vlaanderen opnieuw op. De laatste dagen werden 31 positieve testen afgelegd in Menen.