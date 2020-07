Medewerker Aldi in Menen verzon positieve coronatest Alexander Haezebrouck

27 juli 2020

15u20 34 Menen De medewerker van het Aldi-filiaal in Menen die vorige week vrijdag meldde dat hij een positieve coronatest had afgelegd, had dat verzonnen. De man meldde zich vrijdag ziek, waarop Aldi meteen de deuren sloot. “We zijn vooral blij dat het vals alarm was”, zegt woordvoerder Jason Sevestre.

De medewerker van het Aldi-filiaal in Menen was er nog niet lang aan de slag. Afgelopen vrijdag meldde hij zich ziek. Hij beweerde besmet te zijn met het coronavirus. Maar daar blijkt nu niets van aan. De melding van de werknemer had wel grote gevolgen voor de winkel. “We sloten meteen de deuren en alle medewerkers werden diezelfde dag nog getest”, zegt woordvoerder Jason Sevestre. “Al die medewerkers testten negatief. Zaterdag konden we uiteindelijk toch opnieuw openen nadat de hele winkel was ontsmet. Alle onverpakte goederen, zoals groenten en fruit, moesten vernietigd worden.” Ongeruste klanten lieten Aldi op zaterdag links liggen, het was er een pak minder druk dan anders. Het is nog niet bekend hoeveel verlies de winkel maakte. Of er sancties volgen voor de medewerker kan de woordvoerder niet zeggen. “Dat gaan we intern bekijken. We zijn vooral blij dat het vals alarm is geweest. We hebben meteen alle maatregelen genomen die nodig waren en hebben vrijdag gedaan wat we moesten doen.”