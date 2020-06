Mazouttank vrachtwagen scheurt open op LAR nadat bestuurder tegen betonblok rijdt Alexander Haezebrouck

02 juni 2020

Op het industriegebied LAR in Rekkem lekten dinsdagnamiddag plots liters mazout uit een tank van een vrachtwagen. De bestuurder had ter hoogte van de frigo- en diepvriesopslagplaats Larfrost een betonblok geraakt tijdens het manoeuvreren. Door die aanrijding scheurde de tank van de vrachtwagen open. Even werd gevreesd dat het goedje in het rioolwater zou terechtkomen. “Er was gelukkig maar één rioolputje in de buurt en dat hebben we meteen afgedekt”, zegt Sebastien Lefebvre van de hulpverleningszone Fluvia. De rest van de gelekte olie werd door de brandweer opgeruimd. Het incident leverde vooral enorm veel hinder op voor de op- en aanrijdende vrachtwagens die een tijdlang niet meer door konden. De vrachtwagen kon na een uur getakeld worden.