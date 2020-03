Maximum vier klanten binnen bij bakkerij Peli Alexander Haezebrouck

16 maart 2020

15u46 0 Menen Ook in Menen nemen handelaars voorzorgsmaatregelen in de bestrijding van het coronavirus. Bij bakkerij Peli mogen maar vier klanten in één keer binnen in de winkel. “Eens binnen hebben we ook aangeduid waar ze mogen staan om zoveel mogelijk afstand te houden”, zegt zaakvoerster Lisa Demeer.

“We hebben op een bord dat buiten staat duidelijk gemaakt dat maximum vier klanten per keer in onze bakkerij binnen mogen”, vertelt zaakvoerster Lisa Demeer van bakkerij Peli langs de Bruggestraat in Menen. “Andere klanten wachten netjes buiten of wachten in hun auto. De klanten begrijpen de maatregelen, ik heb nog niemand horen klagen. We vragen ook om zoveel mogelijk met de bankkaart of via Payconic te betalen. Als ze wel met cash betalen, ontsmetten zowel wij als de klant iedere keer onze handen. Een broodautomaat hebben we niet. Dat is iets wat we wel in ons achterhoofd moeten houden, stel dat we naar een volledige lockdown gaan.” Ook het hamsteren van voeding is nog niet afgelopen. “Mensen kopen véél meer broden in één keer”, vertelt Lisa. “Vrijdag was ik om 10 uur al uitverkocht, vandaag was dat 13.45 uur.”