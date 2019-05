Martine Fournier blij met persoonlijk resultaat: “Hoogste score ooit” Alexander Haezebrouck

27 mei 2019

Voormalig burgemeester van Menen (CD&V) Martine Fournier is herverkozen in het Vlaams parlement en behaalt persoonlijk haar hoogste score ooit. “Met 19.417 voorkeurstemmen ga ik in vergelijking met de vorige keer er zo’n 1.400 stemmen op vooruit terwijl de partij zelf zware klappen krijgt”, reageert Fournier. “Op dat vlak ben ik tevreden met het resultaat. Wat me ook tevreden stemt, is dat CD&V in Menen de grootste partij blijft. De huidige stadscoalitie krijgt klappen, en dan vooral Open Vld, de partij van de huidige burgemeester. Het doet deugd dat de Menenaar mij nog altijd steunt.