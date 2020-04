Marino Punk en Luc Dufourmont doen bewoners rusthuizen en serviceflats dansen Alexander Haezebrouck

22 april 2020

Menen Marino Punk en Luc Dufourmont verrasten woensdagnamiddag de bewoners van de woonzorgentra Andante en Ceres en twee serviceflats in Menen met een optreden. Die optredens deden de bewoners, die ondertussen al een geruime tijd geen bezoek meer mogen ontvangen, erg veel deugd. "Heel wat mensen begonnen spontaan te dansen", zegt directeur Patrick Plancke.

Artiesten Marino Punk en Luc Dufourmont zorgden woensdagnamiddag voor ambiance in de woonzorgcentra Andante in Menen, Ceres in Lauwe en twee serviceflats in Menen. Ze brachten Franse en Nederlandstalige klassiekers. Bij veel bewoners werd het optreden erg gesmaakt. Ze knapten er zichtbaar van op. “Zowel de bewoners van onze woonzorgcentra als van de serviceflats kwamen naar beneden om te dansen”, zegt directeur Patrick Plancke van IVA Zorg Menen.

Idee optreden van CC De Steiger

Het was Cultuurcentrum De Steiger die op het idee kwam om Luc Dufourmont en Marino Punk te laten optreden in Menen. De Steiger is noodgedwongen gesloten tot minstens 3 mei, en dat net nu ze hun 40-jarig bestaan wilden vieren. “We missen onze artiesten, het publiek, de cursisten en de ontmoeting van al die mensen bijzonder hard”, zegt Philippe Seys van Cultuurcentrum De steiger. “We willen in deze uitzonderlijke tijden wel onze rol blijven opnemen en dus organiseerden we dit optreden als eerste actie. We hopen de bewoners en medewerkers hiermee een hart onder de riem te hebben kunnen steken.”

Live vanop het Belfort

Marino en Luc stopten woensdag niet nadat ze de woonzorgcentra en twee serviceflats hadden bezocht. Om 17 uur trokken ze naar het Belfort op de Grote Markt in Menen om van daaruit een live concert te brengen. Opnieuw brachten ze Franse en Nederlandstalige klassiekers, waaronder ook enkele van Meens ereburger Willem Vermandere. Dat optreden was voor alle Menenaars bedoeld. De stad Menen zond het optreden ook live uit via haar Facebookpagina.