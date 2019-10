Man wil snel bij ouders zijn: 201 per uur op de A19 VHS

31 oktober 2019

11u50 0 Menen Tim V. uit Harelbeke mag van de politierechter in Kortrijk vijftien dagen niet met de auto rijden nadat hij in april van dit jaar op de snelweg geflitst werd tegen een snelheid van iets meer dan 200 kilometer per uur. “Ik zat in een moeilijke periode en was op weg naar mijn ouderlijke woning”, zegt de man.

Hij heeft een blanco strafregister en is volgens zijn advocaat normaal altijd heel voorzichtig op de baan. Maar in het voorjaar duwde Tim V. wel bijzonder hard het gaspedaal van zijn wagen in. Op de A19 in Menen werd hij geflitst tegen liefst 201 kilometer per uur. De man erkende de inbreuk maar wou er geen verdere uitleg over geven. Die kwam er op de politierechtbank ook niet echt. “Ik was op weg naar mijn ouderlijke woning”, was het enige wat Tim V. kwijt wou. “Het was een eenmalige overtreding, het zal niet meer gebeuren.” Volgens zijn advocaat bevond de man zich op het moment van de inbreuk in een bijzonder zware periode, onder meer omdat zijn vrouw enkele dagen voordien ontslagen was op haar werk. De politierechter sprak niet alleen een rijverbod uit, de man moet ook een boete betalen van 400 euro.