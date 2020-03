Man terecht voor steekpartij met kapotte fles: “Slachtoffer bleef maar vragen van mijn whisky te drinken” LSI

09 maart 2020

12u20

Bron: LSI 0 Menen Er hangt een 34-jarige man uit Wevelgem twee jaar cel boven het hoofd. Met een kapotgeslagen whiskyfles stak hij in Menen een andere man in de hals. Het slachtoffer overleefde ternauwernood.

Op 24 juli 2019 waren Zola L. en het slachtoffer in Menen op stap. Ze hadden elk een fles sterke drank in de hand. Op het kruispunt van de Oude Leielaan en de Waalvest kregen ze ruzie. Daarop sloeg Zola L. zijn whiskyfles op het trottoir stuk en stak zijn kompaan in de hals. Het slachtoffer kon nog zelf naar het vlakbij gelegen ziekenhuis lopen en moest er meteen geopereerd worden. Een halsslagaders en drie andere aders bleken doorgesneden. Pas een week later kon Zola L. in Asse opgepakt worden. Hij bleef vijf maanden in voorhechtenis achter de tralies. Hij verblijft momenteel nog in een instelling in het Waalse Bizet. “Hij beseft dat hij fout was”, aldus zijn advocaat. “Ze hadden beiden al stevig gedronken. Zijn stoppen sloegen door omdat de andere maar bleef vragen om ook eens van zijn whisky te drinken. Maar het was nooit de bedoeling hem te doden.” Vonnis op 30 maart.