Man riskeert jaar cel na inbraak in zwembad Menen Alexander Haezebrouck

17 juni 2019

19u58 0

Een 35-jarige man uit Menen riskeert één jaar gevangenisstraf omdat hij op vijf november vorig jaar inbrak in het zwembad in Menen. “Hij doorzocht daarbij ook het volledige gebouw”, pleitte het openbaar ministerie. De man wordt ook vervolgd voor twee andere inbraken in woningen in Menen. Beklaagde Bjorn D. (35) uit Menen stuurde maandag zijn kat naar de rechtbank. De rechter velt een vonnis op 17 juli.