Man rijdt tegen brugboog en gaat over de kop AHK & MPM

11 december 2019

07u21 0

Een bestuurder ging dinsdagnamiddag over de kop op de Lauwebrug. De bestuurder reed tegen de brugboog en kwam uiteindelijk op zijn dak terecht. De man kon zelf uit zijn auto kruipen. Hij had wat pijn aan zijn rechterbeen en voet en werd uit voorzorg naar de spoeddienst van het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval stond het verkeer rond de Lauwebrug een tijdlang muurvast. Het verkeer moest alternerend passeren over één rijvak.