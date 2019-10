Man rijdt met auto in het water in Sluizenkaai Alexander Haezebrouck

06 oktober 2019

Langs de Sluizenkaai in Menen is een 43-jarige man zondagnamiddag omstreeks 14 uur met zijn auto het water ingereden. De hulpdiensten snelden ter plaatse maar alle hulp kwam te laat. De man stierf in het water. Het gaat om een wanhoopsdaad. De Sluizenkaai in het centrum van Menen was door het incident urenlang afgesloten voor het verkeer. Wie kampt met vragen over zelfmoord kan terecht op het gratis nummer 1813.