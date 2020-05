Man ontsnapt aan alcoholslot na vluchtmisdrijf in dronken toestand VHS

26 mei 2020

10u50 0 Menen J.M. uit Menen mag van de politierechter anderhalve maand niet met de auto rijden omdat hij in zijn stad een geparkeerd voertuig aanreed en vluchtmisdrijf pleegde. De man bleek bovendien zwaar onder invloed.

Het ongeval gebeurde vorig jaar, op 10 november in Menen. J.M. raakte toen tijdens een manoeuvre een geparkeerd voertuig. In de plaats van te stoppen en de politie te bellen, ging hij er prompt vandoor. Een getuige achtervolgde hem en alarmeerde de politie. Die trof de man wat later aan in zijn woning. M. bleek dronken, de alcoholtest wees iets meer dan twee pro mille alcohol in het bloed aan. Dat levert hem nu een rijverbod op van anderhalve maand en een boete van bijna 1.800 euro. In principe kon de man ook een alcoholslot worden opgelegd maar de rechter besloot om dat niet te doen.