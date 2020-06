Man krijgt 10 maanden cel met uitstel na slaan, bedreigen en belagen exen Alexander Haezebrouck

10 juni 2020

17u56 0 Menen Een 31-jarige man uit Menen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden met uitstel voor het belagen, bedreigen en slaan van twee (ex-)vriendinnen. Eén vrouw stuurde hij een sms met een doodsbedreiging, de andere sloeg hij terwijl ze zwanger was.

Met een van de twee vrouwen eindigde de relatie in 2018. Ze waren twee jaar een koppel geweest, kregen een kindje en gingen uit elkaar in februari 2018. Sindsdien blijft de 31-jarige Menenaar haar lastig vallen door berichten te sturen, te bellen en te patrouilleren in haar straat. Eén keer stuurde hij haar een berichtje met een doodsbedreiging. Ook zijn huidige vriendin met wie de man ook een kindje heeft, mocht het al ontgelden. “Toen hun relatie even afgelopen was, plaatste hij op Facebook dat ze een prostituee was”, zei het openbaar ministerie. “De vrouw kreeg zelfs telefoontjes van mannen die geïnteresseerd waren in haar diensten. Bij een politietussenkomst op 18 april vorig jaar stelde de politie vast dat de vrouw helemaal onder de blauwe plekken zat. Ze gaf toen in een verhoor toe dat ze geregeld slaag kreeg van hem, en dat terwijl ze zwanger was.” Ondertussen vormt deze vrouw opnieuw een koppel met de man. Hij werd eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige feiten op de rechtbank van Ieper. Naast de gevangenisstraf is hij ook veroordeeld tot een geldboete van 800 euro waarvan 200 euro effectief. Hij moet daarbij een tijdlang strenge probatievoorwaarden naleven, vooral op het vlak van zijn alcoholmisbruik.