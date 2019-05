Man die het oog van zijn buurman uitsloeg op verjaardagsfeestje krijgt 3 jaar cel in beroep Jeffrey Dujardin

30 mei 2019

10u35 0 Menen David V, een 50-jarige Fransman uit Menen heeft in beroep 30 maanden cel gekregen nadat hij op een verjaardagsfeestje zijn buurman een oog uitsloeg. Een bevestiging van straf.

De vijftiger vierde in september 2017 zijn verjaardag in zijn appartement. De advocate van V. pleitte dat de vechtpartij die ontstond niet zonder reden was. De buurman maakte blijkbaar avances en seksuele opmerkingen naar de vriendin van V. “Eerst was er een schermutseling, dat uitdraaide tot een vechtpartij. Er vielen enkele vuistslagen waarna de buurman een mes uit de keuken haalde. Mijn cliënt is zelf aangevallen met het mes, dus er was provocatie”, zei zijn advocate die een werkstraf vroeg.

Toen de politie aankwam in het appartement troffen ze de zwaar bloedende buurman aan, zijn rechteroog moest verwijderd worden en daarnaast liep hij ook een gebroken neus en ribben op.De procureur-generaal in beroep ging hiermee niet akkoord met een werkstraf, “De feiten worden verbloemd weergegeven. Meneer ging tekeer als een beest!”, aldus de procureur-generaal die drie jaar vorderde.