Man (60) slaat vriendin bont en blauw op Kerstmis Alexander Haezebrouck

23 september 2020

16u40 0 Menen Een 60-jarige man uit Rekkem riskeert een gevangenisstraf van negen maanden nadat hij zijn vriendin verschillende keren bont en blauw sloeg. De feiten gebeurden altijd wanneer de man had gedronken. Ook op Kerstmis vorig jaar liep het fout en kreeg de vrouw klappen.

“Het zijn telkens haar kinderen of verontruste buren die de politie verwittigen”, zei het openbaar ministerie. “Zelf doet de vrouw nooit een aangifte. Gedurende enkele jaren is de politie verschillende keren moeten tussenkomen omdat de man fysiek geweld gebruikte tegen zijn vriendin. Alcohol vormt de rode draad.” De vrouw stelde zich op de rechtbank ook geen burgerlijke partij. Beiden hebben al vijftien jaar een relatie met elkaar. Er werd al in 2014 een melding gedaan van intrafamiliaal geweld. De vrouw liet in een verhoor optekenen dat zij diegene is die hem provoceert. “Maar dat geeft de man nog geen toestemming om haar bont en blauw te slaan.” Volgens zijn advocaat is de man eigenlijk een zachtaardig persoon, maar hij raakte verslaafd aan drank nadat het op professioneel vlak minder ging. Zijn advocaat vraag om een opschorting van straf. Naast de celstraf van negen maanden met uitstel riskeert hij ook nog een voorwaardelijke geldboete van 400 euro. Vonnis op 21 oktober.