Man (56) voor rechter na oraal verkrachten jongeman met verstandelijke beperking Alexander Haezebrouck

30 oktober 2019

16u58 0 Menen Een 56-jarige man uit Moeskroen moest zich woensdagmorgen op de rechtbank verantwoorden omdat hij in 2017 een 20-jarige jongen met een verstandelijke beperking oraal zou verkracht hebben. “Als je hem erover aanspreekt steekt hij zijn vingers in zijn oren en begint hij te wenen”, zei de advocaat van het slachtoffer.

Het slachtoffer en de dader leerden elkaar kennen in een beschutte werkplaats in Menen. Op 22 mei 2017 stapten beiden samen in de auto van de jongeman uit Poperinge op de parking van de beschutte werkplaats. “Daar duwde beklaagde het hoofd van het slachtoffer naar beneden en dwong hem om hem oraal te bevredigen”, zei het openbaar ministerie. “Nadien masturbeerde beklaagde zich en kwam klaar.” Al snel werd een vertrouwenspersoon op de hoogte gebracht waarna de bal aan het rollen ging. “We zijn tot op vandaag volledig kapot door die feiten”, vertelde de vader van het slachtoffer. “Hij durfde bij ons niet terecht maar is gelukkig naar zijn vriend gegaan om het te vertellen. Mijn zoon was op het moment van de feiten 20 jaar maar heeft een verstandelijke achterstand van vijf jaar dus was eigenlijk nog minderjarig. Dit is een man die dubbel zo oud is als hij, dit kan helemaal niet.”

Wederzijdse toestemming

Beklaagde M. M. uit Moeskroen zegt dat het de jongen was die bij hem aandrong op seks. “Hij vroeg me naar zijn auto te komen, sprong op mij en wou me oraal bevredigen”, zei hij tegen de rechter. “Ik wou eerst niet en duwde hem weg omdat ik een vrouw en drie kinderen heb. Uiteindelijk raakte ik toch ook opgewonden en liet ik toe.” Bij zijn eerste verhoor ontkende de man seks te hebben gehad met de jongen maar moest die verklaring nadien toch bijsturen toen sporen van sperma gevonden werden. Ook deze verklaring is volgens de advocaat van de het slachtoffer totaal ongeloofwaardig. De beklaagde werd in 2015 al eens veroordeeld voor de orale verkrachting van een minderjarige in de rechtbank van Doornik. De man riskeert een gevangenisstraf van 20 maanden. Het slachtoffer vraagt een schadevergoeding van 5.000 euro. Vonnis op 27 november.