Man (56) masturbeert terwijl meisje voorbij raam passeert Alexander Haezebrouck

17 juni 2020

19u08 0 Menen Een 56-jarige man uit Menen riskeert een celstraf van 12 maanden voor openbare zedenschennis. Op het moment dat een 12-jarig meisje passeerde om naar school te gaan, stond de man te masturberen voor zijn raam. “Niet waar, ik was net wakker en stak mijn jongeheer iets comfortabeler in mijn broek”, zei de man tegen de rechter.

Het meisje was op 17 september vorig jaar onderweg naar school met haar mama toen ze de man plots bezig zag. “Hij schoof nadien de gordijnen toe maar ze konden hem toch nog altijd bezig zien”, zei de procureur. “Het is niet de eerste keer dat de man feiten van exhibitionisme pleegt. In 2018 stond hij samen met zijn echtgenote naakt in hun deuropening terwijl hij haar borsten masseerde. De vrouw had eigenlijk geen zin om zo tentoongesteld te worden, maar hij drong erop aan. Normaal gingen ze naar een parenclub, maar dat was te duur geworden en ze waren op zoek naar een derde persoon om zich te amuseren.” De man ontkent de feiten. “Ik was die dag net wakker geworden in mijn zetel”, zei de man tegen de rechter. “Ik zat met mijn handen in mijn broek om hem comfortabeler te steken en heb hem zeker niet ontbloot. Masturberen kan ik trouwens niet meer want ik kan al zeven jaar geen erectie meer krijgen.” De vrouw van de man is ondertussen overleden. “Ik ben op korte tijd mijn zus en vrouw verloren. Seks is wel het laatste waar ik aan denk.” Over het exhibitionisme met zijn echtgenote zei zijn advocate dat hij het deed voor haar. “Hij wou iemand zoeken die zijn vrouw seksueel kon plezieren omdat hij dat niet meer kan sinds hij geen erectie meer kan krijgen”, pleitte zijn advocate. De man werd eerder al veroordeeld voor zedenfeiten tegenover minderjarigen. Hij riskeert nu een gevangenisstraf van 12 maanden en een geldboete van 1.200 euro. Vonnis op 2 september.