Man (42) riskeert celstraf voor stelen doktersvoorschriften Alexander Haezebrouck

07 mei 2020

12u49 0 Menen Een 42-jarige man uit Kortrijk riskeert een gevangenisstraf van drie maanden omdat hij op 7 september 2018 doktersvoorschriften stal bij zijn huisarts. De feiten kwamen aan het licht nadat een alerte apotheker de huisarts had gecontacteerd over verdachte voorschriften.

De man ging er op 7 september 2018 vandoor met drie doktersvoorschriften van bij zijn huisarts. Hij griste de doktersbriefjes mee nadat zijn huisarts even zijn kabinet had verlaten. De man vulde de voorschriften zelf in en ondertekende die om er daarna mee naar zijn apotheek in Menen mee te gaan. Die apotheek rook onraad en contacteerde de huisarts op 15 oktober 2018. Toen kwam de diefstal aan het licht. “De man schaamt zich enorm diep en is zich ook meteen gaan verontschuldigen bij de apotheker”, pleitte zijn advocaat. “Hij is een psychiatrisch patiënt en is door een medisch probleem in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. Hij moet telkens langsgaan bij de dokter om voorschriften te halen. Plots kwam het in hem op om die voorschriften te stelen, dan moest hij niet telkens naar de dokter.” De man riskeert nu een gevangenisstraf van drie maanden en een geldboete van 208 euro. Vonnis op 3 juni.