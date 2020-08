Man (40) riskeert 24 maanden cel voor overval op kruidenierswinkel met mes



Alexander Haezebrouck

11 augustus 2020

19u50 0 Menen Een 40-jarige man uit Wervik riskeert een gevangenisstraf van 24 maanden voor een gewapende overval die hij vorig jaar pleegde met een steakmes in een kruidenierswinkel. Hij bedreigde de uitbaatster en ging er met 500 euro vandoor.

De 40-jarige man uit Wervik begaf zich op 29 augustus vorig jaar ’s morgens naar de kruidenierszaak op Ons Dorp in Menen. Daar bedreigde hij de uitbaatster met een steakmes en vroeg om al het geld uit de kassa te halen. Hij graaide 500 euro en wat tabak mee en vluchtte daarna weg met een gestolen kinderfiets. David V. werd diezelfde dag nog opgepakt door de politie. Hij moest zich ook verantwoorden voor verschillende fietsdiefstallen. “De feiten zijn gebeurd in een waas”, pleitte de advocaat van de man. “Hij had pillen ingenomen en een Westmalle Tripel gedronken waardoor hij erg onder invloed was. Hij kent die mensen van de winkel ook want hij is daar al jaren klant.” Ook de man zelf kon de rechter geen antwoord geven waarom hij de feiten had gepleegd. “Het was alleszins enorm dom, ik kan de tijd helaas niet terugdraaien. Ik weet hoe het is om bedreigd te worden met een mes, ik ben zelf ooit eens neergestoken geweest.” Vonnis op 18 augustus.