Man (31) riskeert fikse straf na doodsbedreigingen aan ex-vriendin Alexander Haezebrouck

27 februari 2020

19u01 0 Menen Een 31-jarige man uit Menen riskeert een gevangenisstraf van 18 maanden voor het belagen van zijn ex-vriendin. “Eén keer uitte hij zelfs doodsbedreigingen via een sms”, zei het openbaar ministerie.

Jimmy G. (31) uit Menen en zijn ex-vriendin gingen in 2018 uit elkaar na een relatie van zo’n twee jaar. Dat kon de Menenaar maar moeilijk verkroppen en overstelpte zijn ex-vriendin met telefoontjes en sms’en. Het ging zelfs zo ver dat hij op 21 januari vorig jaar haar per sms met de dood bedreigde. De vrouw zag zich genoodzaakt om klacht in te dienen tegen haar ex in de hoop dat hij zou stoppen. “Eén keer plaatste hij ook op Facebook dat ze een prostituee is”, zei de openbare aanklager. Jimmy G. kwam niet opdagen in de rechtbank. De man riskeert nu een gevangenisstraf van 18 maanden en een geldboete van 800 euro. Vonnis op 25 maart.