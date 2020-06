Man (31) gewond na val met motor Alexander Haezebrouck

14 juni 2020

15u23 0

Een 31-jarige man uit Wervik is vrijdagavond gewond geraakt nadat hij viel met zijn motor in de Casterstraat in ’t Paradijs in Rekkem. De man schatte omstreeks 21 uur een heuvel verkeerd in met zijn motorfiets Aprilia en verloor de controle over het stuur. Hij schoof met zijn sportmoto onderuit en raakte gewond. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het AZ Groeninge in Kortrijk.