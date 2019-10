Man (30) riskeert jaar cel voor dubbele brandstichting: “Hoe wenkbrauw verbrand raakte? Ik rook” Alexander Haezebrouck

14 oktober 2019

14u36 1 Menen Een 30-jarige man uit Lauwe riskeert een gevangenisstraf van één jaar omdat hij in de nacht van 2 op 3 februari dit jaar het tuinhuis en de auto van een bewoner iets verderop in zijn straat in brand zou hebben gestoken. Zijn T-shirt werd vlak bij het uitgebrande tuinhuis gevonden en één van zijn wenkbrauwen was verschroeid. “En toch heb ik het niet gedaan”, zegt de man.

De brandweer snelde in de bewuste nacht naar de Lauwbergstraat in Lauwe om daar een tuinhuis en een auto te blussen. Het ging in beide gevallen om brandstichting. Al snel kwam de politie uit bij een 30-jarige man die ook in de Lauwbergstraat woont. “Ze hadden hem opgemerkt omdat hij aanwezig was tijdens de bluswerken van de auto en zich vreemd gedroeg”, zei het openbaar ministerie. “Niet veel later vond de politie zijn T-shirt vlak bij het uitgebrande tuinhuis.” De politie merkte ook op dat één van de wenkbrauwen van de man verschroeid was door de hitte. “Hij had die avond bier en whisky gedronken op een fuif in Hoeve Delaere terwijl hij moest werken als security”, pleitte de advocaat van het slachtoffer. “Hij werd daarna naar huis gestuurd omdat hij veel te veel gedronken had, hoogst onprofessioneel. Om van Hoeve Delaere naar zijn woning te gaan, moet hij ook passeren in een straatje dat uitkomt op het tuinhuis. De zaak lijkt me heel helder”.

Jerrycan

Toch ontkent de 30-jarige Lauwenaar met klem de branden te hebben gesticht. “Ik had te veel gedronken en herinner me niet zoveel meer”, zei de man. De advocaat van de man vraagt de vrijspraak, volgens hem is de werkelijke dader een ex-vriend van zijn zus. “Hij had destijds hun woning beklad met graffiti en dreigde ermee het huis van een neef van mijn cliënt in brand te steken. Overigens stond volgens de eigenaar van het tuinhuis een jerrycan in het tuinhuis. Die jerrycan werd door de brandweer niet gevonden, en ook niet in de woning van mijn cliënt tijdens een huiszoeking.” Op de vraag hoe het dan komt dat de man zijn wenkbrauw verschroeid was, zei hij een roker is. “Het kan toch dat mijn wenkbrauw verschroeid is geraakt door het aansteken van een sigaret?”, stamelde hij. Een uitleg waar het openbaar ministerie weinig geloof aan hechtte. “Deze zaak lijkt me erg duidelijk, deze man kent totaal geen schuldinzicht.” Naast de celstraf riskeert hij ook nog een geldboete van 800 euro. Vonnis op 18 november.