Man (30) die dubbele brandstichting ontkende schuldig bevonden: acht maanden effectieve celstraf Alexander Haezebrouck

18 november 2019

12u54 0 Menen Een 30-jarige man uit Lauwe is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden met uitstel waarvan 8 maanden effectief omdat hij in de nacht van twee op drie februari dit jaar het tuinhuis en de auto van een bewoner iets verderop in zijn straat in brand heeft gestoken. Ondanks heel sterke aanwijzingen bleef de man altijd ontkennen.

De brandweer snelde in de nacht van 2 op 3 februari naar de Lauwbergstraat in Lauwe om daar een tuinhuis en een auto te blussen. Beiden bleken in brand te zijn gestoken. Al snel kwam de politie uit bij een 30-jarige man die ook in de Lauwbergstraat woont. De politie merkte hem op nadat hij zich bij de brand ietwat vreemd gedroeg. Niet veel later vond de politie een T-shirt met daarop ‘security’ vlak bij het uitgebrande tuinhuis. De man had die nacht gewerkt als security-medewerker in Hoeve Delaere op een fuif. De T-shirt was van daar afkomstig. De politie merkte ook op dat één van de wenkbrauwen van de man verschroeid was door de hitte. De man zei tegen de rechter dat hij rookt en waarschijnlijk zo zijn eigen wenkbrauw had verbrand. De man had voor de brandstichtingen te veel bier en whiskey gedronken op de fuif. Daarom werd hij naar huis gestuurd. Om van Hoeve Delaere naar zijn woning te gaan, moet hij ook passeren in een straatje dat uitgeeft op het tuinhuis. Toch bleef de man ontkennen, maar tevergeefs. Naast de celstraf moet de dertiger een geldboete van 800 euro betalen. Aan de slachtoffers moet hij in totaal een schadevergoeding van 38.000 euro betalen.