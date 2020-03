Man (25) doet oproep naar getuigen nadat hij werd aangereden nadat hij frieten ging halen Alexander Haezebrouck Erik De Block

08 maart 2020

16u41 0 Menen De 25-jarige Soryano Ruyssen uit Geluwe doet een oproep naar getuigen nadat hij vrijdagavond aan frituur Den Eik in Menen omver werd gereden door een auto. “De bestuurder reed na het ongeval gewoon weg, dat is zo laf”, vertelt Soryano.

“Ik was net frieten gaan halen toen ik de straat overstak en ik plots aangereden werd door een auto”, vertelt Soryano. “Voor ik het goed en wel besefte lag ik drie meter verder in de grond.” De bestuurder reed daarna weg en pleegde dus vluchtmisdrijf. “Dat begrijp ik totaal niet”, vertelt Soryano. “Ok, je kan dan misschien gedronken hebben of wat dan ook. Wegrijden doe je niet, dat is zo laf.” Soryano werd afgevoerd naar het ziekenhuis in Menen. “Gelukkig vallen mijn verwondingen mee, enkel mijn knie is redelijk geraakt. Ik heb ook overal schaafwonden op mijn lichaam.” Soryano mocht vrijdagavond het ziekenhuis alweer verlaten, maar kan twee weken niet werken. Soryano’s echtgenote plaatste een oproep op Facebook in de hoop getuigen te vinden. “Er stond net een bestelwagen geparkeerd voor het raam van de frituur, dus van daaruit heeft niemand het zien gebeuren. Hopelijk heeft iemand anders dat wel gedaan. Het enige dat ik nog herinner is dat het een zwarte auto was, maar het ging zo snel.”