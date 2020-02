Maaseik niet opgezet met spandoeken van jeugdbeweging tijdens volleymatch Menen – Maaseik Alexander Haezebrouck

25 februari 2020

18u54 0 Menen Er was wat commotie ontstaan na de volleybalmatch afgelopen zaterdag tussen Decospan Volleyteam Menen en Vc Greenyard Maaseik. Spandoeken met daarop ‘MAASEIKELS’ en ‘MaaZEIKERds’ zetten na de match kwaad bloed bij de spelers van Maaseik. Bij Menen zijn ze zich van geen kwaad bewust.

“Het was misschien wat ongepast, maar we vragen toch om dit in de juiste context te zien”, reageert Anne Verhelst van Decospan Volleyteam Menen. “We nodigen de jeugdbeweging elk jaar uit om te komen supporteren. Dat zorgt voor extra sfeer. Ze pakken ook altijd uit met ludieke spandoeken. Toen Maaseik nog gesponsord werd door het diepvriesgroentenbedrijf Noliko, maakten ze ook spandoeken met erwten. Nu kozen ze voor ‘zeikerds’ omdat twee spelers van Maaseik al het hele jaar scheidsrechterlijke beslissingen in hun nadeel fel bekritiseren. Het waren plaagstoten, bedacht in jeugdig enthousiasme. We hebben wel onze excuses overgemaakt aan het bestuur van Maaseik mochten ze zich gekwetst voelen. Had Maaseik de match gewonnen, ze hadden er wellicht niets over gezegd. Nu is het een beetje een storm in een glas wate. Beiden zijn in een best of three verwikkeld om te mogen deelnemen aan de Play Offs. De eerste wedstrijd werd thuis onverwacht gewonnen door Menen met 3-2. Komend weekend kan Menen zich plaatsen voor de Play Offs als het nog eens voor een stunt zorgt door te gaan winnen in Maaseik. “We zullen deze keer braaf zijn”, zegt Anne Verhelst.