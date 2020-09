Maand rijverbod voor volleyballer na dronken botsing op snelweg LSI

17 september 2020

15u45

Bron: LSI 0 Menen Een 26-jarige automobilist uit Wevelgem moet van de politierechter zijn auto nog eens 15 dagen langs de kant laten staan. Het gevolg van een botsing op de snelweg E403 in Izegem na een te lang uitgelopen volleybalwedstrijd.

Op 26 oktober 2019 botste B.M., zelf actief volleyballer bij Decospan B in Menen, ter hoogte van een wegversmalling van de E403 in Izegem, achterop een voorliggend voertuig. Hij bleek veel te veel alcohol te hebben gedronken. “Het gevolg van een te lang uitgelopen volleybalwedstrijd waar hij als supporter naartoe was getrokken”, aldus zijn advocaat. “Een eenmalige fout.” Zelf drukte B.M. ook nog eens zijn spijt uit. Meteen na het ongeval moest hij al eens 15 dagen zijn rijbewijs inleveren. De politierechter deed daar nog een zelfde schepje bovenop. Hij moet ook een boete van 800 euro betalen. Aan de installatie van een alcoholslot ontsnapte hij omdat het zijn eerste inbreuk was.