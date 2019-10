Losgekomen mozaïektegels zorgen voor gevaar, brandweer komt tussen VHS

11 oktober 2019

11u18 2 Menen In de Rijselstraat in Menen zijn donderdagavond enkele mozaïektegels losgekomen boven een van de ramen aan de voorgevel van een leegstaand pand. De brandweer voorkwam verder onheil. Nadarhekken moeten voorbijgangers wijzen op het gevaar.

In het leegstaand pand was tot voor kort een Chinees restaurant gevestigd. Boven de ramen aan de voorgevel werden op een strook met mozaïektegels ooit verlichtingselementen geplaatst. “We vermoeden dat die ingreep heeft geleid tot langdurige waterinsijpeling, waardoor een deel van de mozaïekjes is losgekomen”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open VLD) die ook ter plaatse kwam. “Brokstukken kwamen op het voetpad terecht en dat is een potentieel gevaar. Stel je voor dat iemand geraakt wordt door zo’n brokstuk. Dat risico kunnen we niet nemen.” De brandweer verwijderde donderdagavond nog alle loszittende mozaïektegels. Nadien werden voor de gevel van het voormalige Chinees restaurant nadarhekken geplaatst. Op termijn moet het pand worden afgebroken.